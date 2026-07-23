Джош Кър вече е набелязал следващия си световен рекорд

Джош Кър едва успя да се наслади на световния си рекорд на една миля, преди мислите му да се насочат към дистанцията от 1500 метра. След като пробяга дистанцията за 3:42.66 на Диамантената лига в Лондон в събота и подобри 27-годишното постижение на Хишам ел Геруж, Кър написа в своя авторска колонка за “Телеграф“, че е отпразнувал с една бира, спал е много малко, а след това е станал за бягане в 5 часа сутринта. По това време в главата му вече се е въртял друг рекорд.

“Скоро започнах да мисля за един определен световен рекорд на 1500 метра, който стои непокътнат от 1998 г. – една година по-дълго от този на миля“, пише Кър.

Времето на Ел Геруж от 3:26.00 остава целта за всички атлети, а Кър не е далеч от нея. По пътя към световния си рекорд на миля в събота, британецът записа междинно време от 3:27.70 на 1500 метра, което е седмото най-бързо в историята според Световната атлетика.

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Съпругата му Ларимар очевидно не е била готова да премине толкова бързо към следващата цел. Кър пише, че когато ѝ казал: “Време е“, тя отговорила: “Можеш ли да ни дадеш поне 12 часа, преди да си поставиш нова цел?“

Кър обаче не се нуждаел от 12 часа.

“Бих могъл, но желязото трябва да се кове, докато е горещо“, пише той.

Световният рекорд на 1500 метра би бил изключително трудно начинание. Според точковата система на Световната атлетика, постижението на Ел Геруж от 3:26.00 се оценява на 1302 точки. Новият рекорд на Кър на една миля е оценен на 1298 точки, докато старият рекорд на Ел Геруж е носел 1292 точки. По този показател рекордът на 1500 метра все още е малко по-значимата цел.

Кър не твърди, че опитът вече е сигурен. В “Телеграф“ той пише, че все още не е взето решение и че “трябва да се създадат подходящи условия с правилното състезание на 1500 метра“. Въпреки това той добавя: “Наистина мисля, че го имам в краката си“.

В непосредствения календар на Кър първо предстои друго събитие: Игрите на Британската общност в Шотландия. След това, по думите му, той и екипът му ще решат какво следва.

Неговият треньор Дани Маки изглежда не се противопоставя на тази амбиция. Кър пише, че Маки смята преследването на нов рекорд за реалистично, въпреки че треньорът му е дал разрешение да избере нещо далеч по-малко болезнено, разбирайки, ако Кър предпочете да си вземе истинска почивка.

Това обаче не звучи като предпочитания завършек за Кър, тъй като той пише, че време от 3:25 на 1500 метра “може да бъде постижимо този сезон, най-вероятно в някое от оставащите състезания от Диамантената лига“. Собствените думи на Кър ясно показват накъде са насочени мислите му. Един от рекордите на Ел Геруж най-накрая падна, а той вече говори за следващия.

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Снимки: Gettyimages