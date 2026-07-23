Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

  • 23 юли 2026 | 21:31
  • 16966
  • 22
Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

Наставникът на ЦСКА Христо Янев заяви след нулевото равенство като гост на Карабах в първи двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа, че схемата и този начин на игра е трениран само веднъж и то на възстановителна тренировка.

“Много съм доволен от играта, от това как всички влязоха в мача. Пресираме ги и не им дадохме да разгърнат тяхната игра. Доволен съм от желанието и моивацията. Доказахме, че сме добър и стойностен отбор. Резултатът ни дава увереност, че можем да преодолеем съперника.

Мога да отлича всички на терена и в съблекалнята. Отборът беше коренно различен. Нагласата също. Затоворихме силните страни на противника. Имахме ситуации за гол, които трябваше да развием по-добре. Не трябва да бъдем максималисти. Резултатът ни дава увереност за реванша. Това, което видяхте днес, го направихме веднъж на възстановителна тренировка на ходом. Футболистите обаче вникнаха. Искахме да отговорим на агресивната игра на противника и да разкрием нашия потенциал. Тръгваме си по-уверени, не мога да кажа, че сме щастливи.

Трябва да подредим в главата си това, което направихме, и какво ще ни свърши работа за мача след 5 дни", завърши Янев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Апоел (Тел Авив) 1:0 Лудогорец, израелците откриха в края на полувремето

Апоел (Тел Авив) 1:0 Лудогорец, израелците откриха в края на полувремето

  • 23 юли 2026 | 21:30
  • 21893
  • 39
Български знамена в агитката на Апоел заради Краев

Български знамена в агитката на Апоел заради Краев

  • 23 юли 2026 | 21:24
  • 911
  • 1
ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

  • 23 юли 2026 | 20:55
  • 94754
  • 532
Божидар Костадинов за престоя си в Баку: Гурбан Гурбанов е лицето на Карабах

Божидар Костадинов за престоя си в Баку: Гурбан Гурбанов е лицето на Карабах

  • 23 юли 2026 | 19:39
  • 966
  • 0
Феновете на Апоел готвят пъкъл за Лудогорец в Унгария

Феновете на Апоел готвят пъкъл за Лудогорец в Унгария

  • 23 юли 2026 | 19:01
  • 1135
  • 2
Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

  • 23 юли 2026 | 19:00
  • 41860
  • 49
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

  • 23 юли 2026 | 20:55
  • 94754
  • 532
Апоел (Тел Авив) 1:0 Лудогорец, израелците откриха в края на полувремето

Апоел (Тел Авив) 1:0 Лудогорец, израелците откриха в края на полувремето

  • 23 юли 2026 | 21:30
  • 21893
  • 39
Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

  • 23 юли 2026 | 19:00
  • 41860
  • 49
Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

  • 24 юли 2026 | 19:26
  • 9089
  • 8
Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

  • 23 юли 2026 | 13:44
  • 25966
  • 29