Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

Наставникът на ЦСКА Христо Янев заяви след нулевото равенство като гост на Карабах в първи двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа, че схемата и този начин на игра е трениран само веднъж и то на възстановителна тренировка.

“Много съм доволен от играта, от това как всички влязоха в мача. Пресираме ги и не им дадохме да разгърнат тяхната игра. Доволен съм от желанието и моивацията. Доказахме, че сме добър и стойностен отбор. Резултатът ни дава увереност, че можем да преодолеем съперника.

Мога да отлича всички на терена и в съблекалнята. Отборът беше коренно различен. Нагласата също. Затоворихме силните страни на противника. Имахме ситуации за гол, които трябваше да развием по-добре. Не трябва да бъдем максималисти. Резултатът ни дава увереност за реванша. Това, което видяхте днес, го направихме веднъж на възстановителна тренировка на ходом. Футболистите обаче вникнаха. Искахме да отговорим на агресивната игра на противника и да разкрием нашия потенциал. Тръгваме си по-уверени, не мога да кажа, че сме щастливи.

Трябва да подредим в главата си това, което направихме, и какво ще ни свърши работа за мача след 5 дни", завърши Янев.

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Снимки: Startphoto