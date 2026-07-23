Защо Кийли Ходжкинсън пропуска Игрите на Британската общност?

Игрите на Британската общност в Глазгоу ще преминат без участието на една от най-големите звезди на британската атлетика, след като Кийли Ходжкинсън реши да не се включи в надпреварата. Олимпийската шампионка на 800 метра, подобно на всички елитни спортисти, трябва да се справи с изключително натоварен график през това лято и отдавна беше дала индикации, че възнамерява да пропусне Игрите.

Вместо това Ходжкинсън ще даде приоритет на Европейското първенство по лека атлетика, което започва в Бирмингам на 10 август. Бегачката на средни разстояния е носителка на последните две континентални титли на 800 метра, като спечели златния медал преди две години, малко преди да триумфира и на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Общо 63 атлети са записани в отбора на Англия за натоварената лекоатлетическа програма на стадион “Скотстаун“, дом на ръгби отбора Глазгоу Уориърс.

Сред тях е и Катарина Джонсън-Томпсън, която се надява да постигне трети пореден успех в седмобоя, след като спечели златни медали в Голд Коуст и Бирмингам на последните две издания на Игрите.

Сребърната медалистка от Световното първенство на 200 метра Ейми Хънт ще се състезава на 100 метра, като може да бъде и част от силния английски квартет, който ще се опита да защити титлата си в спринтовата щафета.

Надеждите на домакините от Шотландия са свързани с Джош Кър, който се завръща в състезанията, след като подобри световния рекорд на една миля на турнира от Диамантената лига в Лондон.

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Снимки: Gettyimages