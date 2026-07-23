Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Защо Кийли Ходжкинсън пропуска Игрите на Британската общност?

Защо Кийли Ходжкинсън пропуска Игрите на Британската общност?

  • 23 юли 2026 | 13:33
  • 282
  • 1
Защо Кийли Ходжкинсън пропуска Игрите на Британската общност?

Игрите на Британската общност в Глазгоу ще преминат без участието на една от най-големите звезди на британската атлетика, след като Кийли Ходжкинсън реши да не се включи в надпреварата. Олимпийската шампионка на 800 метра, подобно на всички елитни спортисти, трябва да се справи с изключително натоварен график през това лято и отдавна беше дала индикации, че възнамерява да пропусне Игрите.

Вместо това Ходжкинсън ще даде приоритет на Европейското първенство по лека атлетика, което започва в Бирмингам на 10 август. Бегачката на средни разстояния е носителка на последните две континентални титли на 800 метра, като спечели златния медал преди две години, малко преди да триумфира и на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Общо 63 атлети са записани в отбора на Англия за натоварената лекоатлетическа програма на стадион “Скотстаун“, дом на ръгби отбора Глазгоу Уориърс.

Сред тях е и Катарина Джонсън-Томпсън, която се надява да постигне трети пореден успех в седмобоя, след като спечели златни медали в Голд Коуст и Бирмингам на последните две издания на Игрите.

Сребърната медалистка от Световното първенство на 200 метра Ейми Хънт ще се състезава на 100 метра, като може да бъде и част от силния английски квартет, който ще се опита да защити титлата си в спринтовата щафета.

Надеждите на домакините от Шотландия са свързани с Джош Кър, който се завръща в състезанията, след като подобри световния рекорд на една миля на турнира от Диамантената лига в Лондон.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Арманд Дуплантис е възстановен и ще участва на Европейското

Арманд Дуплантис е възстановен и ще участва на Европейското

  • 22 юли 2026 | 18:54
  • 1531
  • 0
Ейми Хънт преодоля заболяване и си вдъхна увереност преди Глазгоу

Ейми Хънт преодоля заболяване и си вдъхна увереност преди Глазгоу

  • 22 юли 2026 | 16:20
  • 481
  • 0
Емили Нюнам е готова за предизвикателството на Игрите на Британската общност в Глазгоу

Емили Нюнам е готова за предизвикателството на Игрите на Британската общност в Глазгоу

  • 22 юли 2026 | 15:55
  • 506
  • 0
Киплимо ще защитава титлата си на полумаратона в Богота

Киплимо ще защитава титлата си на полумаратона в Богота

  • 22 юли 2026 | 15:10
  • 417
  • 0
Атлетическите звезди на Кения се целят в слава на Игрите на Британската общност в Глазгоу

Атлетическите звезди на Кения се целят в слава на Игрите на Британската общност в Глазгоу

  • 22 юли 2026 | 13:19
  • 426
  • 0
Джош Кър: Игрите в Глазгоу ще бъдат много по-забавни след световния рекорд

Джош Кър: Игрите в Глазгоу ще бъдат много по-забавни след световния рекорд

  • 22 юли 2026 | 13:07
  • 1286
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

  • 23 юли 2026 | 07:45
  • 16251
  • 130
Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

  • 23 юли 2026 | 07:30
  • 10826
  • 21
Оперираха звезда на Левски

Оперираха звезда на Левски

  • 23 юли 2026 | 12:24
  • 6838
  • 13
Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

  • 23 юли 2026 | 13:44
  • 4987
  • 5
Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

  • 23 юли 2026 | 10:56
  • 6914
  • 16
От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

  • 23 юли 2026 | 11:47
  • 3731
  • 4