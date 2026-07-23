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Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

  • 24 юли 2026 | 19:26
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Младият сръбски специалист Богдан Караичич е новият треньор на Балкан, научи Sportal.bg.

Богдан Караичич пристига тази вечер в България и утре в 11:00 часа ще бъде представен официално като нов старши треньор на шампионите ни от члена на Управителния съвет на "зелените" Николай Рашков.

Събитието започва в 11:00 часа в хотел Hyatt Regency Sofia и можете да го проследите на живо в Sportal.bg.

Очаква се, че с привличането на Богдан Караичич, Балкан ще започне и сериозна селекция за новия сезон в ЕвроКъп и първенството на България.

41-годишният Караичич има вече богат опит като асистент. Треньорската му кариера започва още през 2009 година, когато започва работа с юношите на датския Хьорсхолм 79ърс. В същия отбор той става асистент, а след това и старши треньор на тима. През 2013-а поема друг датски отбор - Наествед, като остава там до 2016 г.

За Караичич следва период, в който той е предимно в ролята на помощник-треньор - в Локомотив Кубан (където през 2019-а е и временен наставник), Цървена звезда, Мега Баскет и Партизан Белград.

От 2025-а е и селекционер на националния отбор на Армения, а от юли 2025 г. до 22 октомври същата година води гръцкия Арис Солун.

Върховият момент в треньорската кариера на Караичич към този момент е спечелването на титлата на Сърбия с Партизан през 2025 г. Тогава той е помощник на Желко Обрадович, но заради наказание от 4 мача на легендарния специалист в плейофите, именно Караичич извежда Партизан до трофея след 2-0 победи срещу Спартак Суботица на финала.

За няколко месеца през 2020 г. Караичич е помощник-треньор и в щаба на Саша Обрадович в Цървена звезда. Като асистент има и две титли в Адриатическата лига с Партизан, като печели и Купата на Русия с Локомотив Кубан.

Треньорската кариера на Богдан Караичич:

2009-2010 - Хьорсхолм 76ърс (юноши)

2010-2011 - Хьорсхолм 76ърс (асистент)

2011-2013 - Хьорсхолм 76ърс

2013-2016 - Наествед

2017-2020 - Локомотив Кубан

2019 - Локомотив Кубан (временен старши треньор)

2020 - Цървена звезда (асистент)

2021 - Мега Баскет - (асистент)

2021-2025 - Партизан (асистент)

2025 - Партизан (временен старши треньор)

2025 - Арис

2025 - Армения (продължава да води тима)

Върхови постижения:

Шампион на Сърбия с Партизан (2025, като временен треньор)

Шампион на Адриатическата лига с Партизан (2023, 2025, като асистент)

Купа на Русия с Локомотив Кубан (2018).

Снимка: Sportal.rs

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