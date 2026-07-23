Световната атлетика ратифицира седем рекорда

Седем световни рекорда при мъжете и жените, както и един при девойките под 20 години, поставени през първите пет месеца на 2026 г., бяха официално ратифицирани от Световната атлетика.

Симон Ехамер и Девин Чарлтън постигнаха своите рекорди по време на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун през март.

Ехамер си върна световната титла в седмобоя в зала с резултат от 6670 точки, подобрявайки дългогодишния световен рекорд от 6645 точки, поставен от американеца Ащън Ийтън в Истанбул на 10 март 2012 г.

Швейцарският атлет започна силно с 6.69 секунди на 60 метра и затвърди преднината си с 8.31 метра в скока на дължина. Той продължи с най-добро постижение в седмобой от 7.52 секунди на 60 метра с препятствия, преди да завърши състезанието с личен рекорд от 2:41.04 минути в бягането на 1000 метра.

На следващия ден Чарлтън защити световната си титла на 60 метра с препятствия в зала с време 7.65 секунди, изравнявайки световния рекорд, който постави при спечелването на първата от трите си световни титли в зала в Глазгоу на 3 март 2024 г.

Сабастиан Саве и Тигст Асефа постигнаха световни рекорди в мъжкия и женския маратон, защитавайки титлите си на маратона в Лондон на 26 април.

Саве стана първият мъж, пробягал маратон за под два часа в състезание, чийто резултат е признат за рекорд. Той финишира за 1:59:30, подобрявайки с 65 секунди световния рекорд от 2:00:35 на покойния Келвин Киптум, поставен в Чикаго на 8 октомври 2023 г.

След историческа битка с етиопеца Йомиф Кеджелча и угандиеца Джейкъб Киплимо, Саве направи решителния си ход на една миля преди финала и се откъсна, за да спечели с 1:59:30. Кеджелча също слезе под два часа с 1:59:41, докато Киплимо завърши трети с 2:00:28.

Асефа успешно защити титлата си с време 2:15:41, подобрявайки с девет секунди световния рекорд в маратон само за жени от 2:15:50, който тя самата постави в Лондон на 27 април 2025 г.

Етиопката постепенно се откъсна от кенийките Хелън Обири и Джойсилин Джепкосгей в заключителните етапи. Обири завърши втора с личен рекорд от 2:15:53, а Джепкосгей беше трета с 2:15:55, като за първи път три жени слязоха под 2:16 в едно състезание.

Мондо Дуплантис подобри собствения си световен рекорд в овчарския скок с един сантиметър на турнира "Мондо Класик“ в Упсала на 12 март.

Състезавайки се в родния си град и на турнира, носещ неговото име, многократният световен и олимпийски шампион преодоля 6.31 метра. Предишният му рекорд от 6.30 метра беше поставен при спечелването на третата му поредна световна титла в Токио на 15 септември 2025 г.

Американецът Халеб Макрей счупи световния рекорд на 400 метра на къса писта във Файетвил на 13 февруари.

Макрей премина междинната контрола на 21.24 секунди, преди да натрупа значителна преднина във втората обиколка и да пресече финалната линия с време 44.52. С това той подобри с 0.05 секунди ратифицирания световен рекорд от 44.57 на своя сънародник Керън Клемент, поставен на същата писта на 12 март 2005 г.

Майкъл Норман и Кристофър Моралес Уилямс са записвали по-бързи времена, но нито едно от техните постижения не е подлежало на ратификация.

Китайката Ян Дзъи постигна втория най-добър резултат в историята на хвърлянето на копие за жени на Диамантената лига в Сямън на 23 май.

18-годишната атлетка изпрати уреда на 71.74 метра още в първия си опит, добавяйки почти шест метра към световния рекорд за девойки под 20 години от 65.89 метра, който тя постави на 3 август 2025 г. Нейният резултат я нареди веднага след световната рекордьорка Барбора Шпотакова във вечната ранглиста при жените.

Последната група ратифицирани рекорди включва и световния рекорд в щафетата 4х800 метра на къса писта, поставен от американците Клей Пендър (1:49.69), Люк Хаузър (1:47.47), Лусиано Фиоре (1:47.35) и Шон Долан (1:45.79) на „Пен Класик“ във Филаделфия на 6 февруари.

Квартетът записа време 7:10.29, подобрявайки предишния световен рекорд от 7:11.30, поставен от американски отбор в Бостън на 25 февруари 2018 г.

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Снимки: Imago