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Лудогорец разочарова срещу Апоел Тел Авив - на живо след загубата на "орлите" с 0:2 като гост
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  3. Райс каза на какво се дължат катастрофалната игра и резултат на Лудогорец

Райс каза на какво се дължат катастрофалната игра и резултат на Лудогорец

  • 23 юли 2026 | 23:49
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Райс каза на какво се дължат катастрофалната игра и резултат на Лудогорец

Наставникът на Лудогорец Томас Райс призна след тежкото поражение с 0:2 от Апоел (Тел Авив) в първия мач на втория квалификациионен кръг на ЛЕ, че няма да има кой знае какъв избор за промени в стартовия състав за реванша, тъй като не може да промени листа с картотекираните, а един от малкото играчи, които имат някакви качества, с които да помогне на отбора - Кайо Видал, едва ли ще е във форма.

“Първите 20 минути не играхме толкова зле. Не играхме добре в защита, трябваше да създаваме положения. Много лесно им давахме да стигат до нашата врата. Поздравления за Апоел, те заслужиха да спечелят.

Тук съм от 11 дни, имахме играчи, които се завръщат от контузии. Не бе възможно да играем с един и същи отбор в три поредни мача. Направихме много леки грешки. Допуснахме прекалено много центрирания. Трябваше да се защитаваме по-добре, но ще работим върху това. Въпрос на време е.

Няма как да променим листа с картотекираните играчи. Имаме почивка. Не е лесно да играеш 90 минути. Работим стъпка по стъпка. Резултатът не е добър за нас, но в първенството спечелихме. Може Видал да се завърне малко по-скоро. Трябва да се развиваме.

Трябва да се защитаваме при центриранията по-добре и да създаваме повече положения. Имаме 90 минути. Две-три възможности не са достатъчни. Трябва ни малко повече в защита. Нямаме много време, но ако се защитаваме по-добре… Трябва да държим топката повече, губим я и трябва по-често да я връщаме", коментира германският специалист.

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