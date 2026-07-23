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Аделеке се цели в европейска квота на националния шампионат в Сантри

  • 23 юли 2026 | 12:10
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Аделеке се цели в европейска квота на националния шампионат в Сантри

Всички погледи ще бъдат насочени към Расидат Аделеке този уикенд, когато редица от най-големите имена в ирландската лека атлетика се отправят към стадион „Мортън“ за 154-ото издание на националния шампионат на открито. Тази събота и неделя се очакват множество интригуващи събития с оглед на предстоящото Европейско първенство в Бирмингам, като много от атлетите продължават да преследват квалификационни нормативи.

Най-голямо внимание обаче ще привлече Аделеке, която ще се опита да покрие норматив за Европейското в дисциплината 200 метра. Тя ще се изправи срещу Шарлийн Модсли и Лорън Рой в един зрелищен сблъсък.

При мъжете на 800 метра е възможен дуел между Марк Инглиш и Сиан Макфилипс, което би било още една битка, която да развълнува публиката.

Катал Дойл ще се бори за пета поредна титла на открито на 1500 метра в състезание, което също обещава да бъде финал от висока класа. Дойл вероятно ще се състезава срещу Ник Григс и Андрю Коскоран, подготвяйки сцената за едно от най-забележителните бягания на уикенда.

Състезанията на средни разстояния при жените са също толкова завладяващи, като Сара Хийли и Софи О'Съливан са записани за участие както на 800, така и на 1500 метра.

Сара Лавин ще преследва изключителната си 11-а титла на открито на 100 метра с препятствия, затвърждавайки един от най-доминантните рекорди в историята на ирландските шампионати.

Спринтовите дисциплини при мъжете могат да предложат едни от най-експлозивните надпревари през уикенда. Настоящият шампион на 100 метра Бори Акинола ще защитава титлата си срещу намиращия се в отлична форма Шон Айгбобо и Бенджамин Ричардсън, които са заявени за участие и на 200 метра.

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