Григс ще се състезава за позиция, а не за време в Глазгоу

Ник Григс няма да пътува за Глазгоу с нагласата да бяга възможно най-бързо в дисциплината 5000 метра за мъже на Игрите на Британската общност. Вместо това той се стреми да “се състезава в самото състезание“ с надеждата, че това ще доведе до възможно най-добрия резултат. Григс е настоящият европейски шампион по крос-кънтри до 23 години, който впечатли на 3000 метра на Световното първенство по лека атлетика в зала през 2026 г. в Торун (Полша) през март.

Преди пътуването си до Шотландия бегачът се състезава на “Мортън Геймс“ в Дъблин, където завърши трети след Арон Гебрамариам и Дара Макелхини с време 13:16.19 минути на 5000 метра.

Времето беше по-бавно от целта му, но 21-годишният атлет признава, че това не е истинско притеснение преди Игрите.

“Трябваше да бъде опит за слизане под 13 минути, но състезанието така и не се разви по този начин“, обясни той.

“Да си дадеш шанс. Мисля, че когато отидеш на голям шампионат, изобщо не се интересуваш от времето. Мислиш само за позицията си и какво ще се случи там, за да си дадеш шанс за медал, за победа или за възможно най-високо класиране. Времето изобщо не е от значение.

Не съм си поставил конкретна цел. Мисля, че ще отида там и ще се състезавам в самото състезание. Смятам, че това е най-доброто, което можеш да направиш. Да си дадеш възможност при последния звънец и да видиш докъде ще те отведе това. Би трябвало да е забавно!“

“Искаш да отидеш там и да се състезаваш по най-добрия начин на този етап. Хубаво е да застанеш на старта на голям шампионат и да кажеш, че си бил там, но винаги искаш повече. Не искаш да си просто поредният участник за бройка.“

Участието на Григс в Глазгоу ще бъде негов дебют на Игрите на Британската общност. Тъй като обикновено представлява Ирландия на международни събития, той очаква с нетърпение да облече екипа на Северна Ирландия за разнообразие.

“Това са първите ми Игри на Британската общност, така че мисля, че е хубаво да мога да представям различни части от своята култура“, добави той.

“Може да стане объркващо, когато бягаш за Ирландия или за Великобритания, защото не знаеш кой откъде е, така че е хубаво да покажем всички местни таланти, с които разполагаме.“

Веднага след Игрите Григс отново ще облече ирландския екип за Европейското първенство в Бирмингам.

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Снимки: Gettyimages