Голям удар за Англия: Звезди на леката атлетика се оттеглиха от Игрите на Британската общност

Надеждите на Англия за медали на Игрите на Британската общност в Глазгоу през 2026 г. понесоха сериозен удар, след като звездите на леката атлетика Катарина Джонсън-Томпсън и Дина Ашър-Смит се оттеглиха от участие.

Джонсън-Томпсън беше сред основните фаворитки за титлата в седмобоя, след като спечели златни медали на изданията в Голд Коуст през 2018 г. и в Бирмингам през 2022 г. Ашър-Смит пък трябваше да се състезава в щафетните бягания.

В деня на церемонията по откриването, която ще се проведе в четвъртък вечер, стана ясно, че и други олимпийски медалисти няма да участват. Сред тях са Матю Хъдсън-Смит и Дарил Нийта, както и Амбър Анинг, Зак Снедън, Ана Пърчес, Елиът Джайлс и Джона Ефолоко.

Причините за оттеглянето на Джонсън-Томпсън и Ашър-Смит не се съобщават официално. Предполага се обаче, че те са решили да дадат приоритет на Европейското първенство в Бирмингам, което ще се проведе следващия месец.

Натовареният спортен календар постави пред дилема редица водещи атлети. Сред тях е и олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън, която още по-рано реши да не се бори за място в отбора за игрите в Глазгоу.

Сред международните звезди, които също се отказаха от участие, са многократните олимпийски медалистки в плуването Кейли Маккиън от Австралия и Съмър Макинтош от Канада. Съперничката на Ходжкинсън в бягането на 800 метра – кенийката Мери Мораа, също няма да се състезава.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages