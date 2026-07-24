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Катарина Джонсън-Томпсън пропуска седмобоя на Игрите на Британската общност

  • 24 юли 2026 | 01:14
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Катарина Джонсън-Томпсън пропуска седмобоя на Игрите на Британската общност

Шампионката в седмобоя от последните две издания Катарина Джонсън-Томпсън няма да участва в откриващите се днес Игри на Британската общност в Глазгоу. 33-годишната англичанка все още не е възстановена от контузия и е насочила цялата си подготовка към европейското първенство по лека атлетика през следващия месец.

"Разочарована съм, че няма да мога да участвам на Игрите на Комънуелта. Исках да участвам на това състезание и да защитя титлата си", заяви в профила си в Инстаграм атлетката.

Джонсън-Томпсън е една от общо девет състезатели от атлетическия отбор на Англия, които отказват участие в Игрите на Британската общност. Сред останалите, които пропускат състезанието, са олимпийските медалисти Дина Ашър-Смит, Дарил Нейта, Матю Хъдсън-Смит и Амбър Анинг. Игрите на Британската общност ще продължат до 2 август, докато европейското първенство по лека атлетика е от 10-и до 16-и август (понеделник до неделя) в Бирмингам.

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