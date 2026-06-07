Ще познае ли EA Sports световния шампион за пети пореден път?

От EA Sports, които са производителите на най-популярната поредица футболни видеоигри в света - FC (FIFA в миналото), прогнозираха, че новият световен шампион ще бъде Испания. От компанията са стигнали до това заключение въз основа на симулация, проведена на най-новата им игра от въпросната серия - FC26.

Математикът, който позна последните три шампиона, изчисли кой ще спечели Мондиала

“Успяхме да предскажем четири поредни. Сега отново направихме симулация. Следващият шампион? 🇪🇸”, написаха от EA Sports в X към снимка от видеоиграта на част от звездите на европейския първенец. Оттам познаха последните четири световни шампиона: Испания (2010 г.), Германия (2014 г.), Франция (2018 г.) и Аржентина (2022 г.), използвайки същия метод за прогнозиране.

We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.



The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

Междувременно, от 4 юни насам всички закупили FC26 имат възможността да играят специален режим в играта, посветен на Мондиал 2026.

The world has gathered in #FC26. Now it’s time to write history.



The World’s Game edition, available now: https://t.co/gKfu4LZCV2 pic.twitter.com/qBdkyCuy2l — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 4, 2026

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Снимки: Imago