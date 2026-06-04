Математикът, който позна последните три шампиона, изчисли кой ще спечели Мондиала

Йоахим Клемент, германският икономист, известен с това, че правилно предсказа шампионите от 2014, 2018 и 2022 г., публикува най-новата си прогноза за Световното първенство през 2026 г. Неговият статистически модел посочва Нидерландия като следващия световен шампион.

Преди Бразилия 2014 неговият модел определи Германия като фаворит. Четири години по-късно той посочи Франция, а преди Катар 2022 отново уцели, назовавайки Аржентина като първенец. Тази поредица от успешни прогнози превърна името му в отправна точка всеки път, когато наближават нови световни финали.

За разлика от прогнозите, базирани единствено на спортни резултати, моделът на Клемент комбинира статистически, икономически и демографски променливи, за да изчисли вероятностите за успех на Световното първенство. Самият германски анализатор неведнъж е признавал, че неговата формула не е замислена като безпогрешна и че голяма част от футбола все още зависи от късмета и обстоятелства, които е невъзможно да се предвидят. Въпреки това, след три последователни успешни прогнози, всяко ново негово изчисление неизбежно привлича внимание.

Според симулацията на Клемент сега нидерландският национален отбор ще вдигне трофея, побеждавайки Португалия на финала – прогноза, която противоречи на повечето традиционни предвиждания, които обикновено фаворизират отбори като Франция, Аржентина, Испания или Англия. Според сметките на математика полуфиналните двойки ще са изцяло от европейски състави - Нидерландия срещу Испания и Португалия срещу Англия.

Прогнозата включва и няколко изненади по пътя, сред които това, че Япония ще елиминира Бразилия на 1/8-финалите.

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