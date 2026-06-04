Начало на мача: Испания 0:0 Ирак

Националните отбори на Испания и Ирак играят при резултат 0:0 на „Риасор“ в Ла Коруня в първата си контрола от подготовката си за Мондиал 2026.
Както и се очакваше, Луис де ла Фуенте е пуснал експериментален стартов състав на Испания. Своя дебют като титуляр на вратата прави Жоан Гарсия. Сред полевите играчи пък има двама, които не са сред повиканите за Световното първенство – централният бранител Йон Мартин и полузащитникът Марк Бернал. Капитан е Феран Торес, а на върха на атаката е поставен Борха Иглесиас. Греъм Арнолд пък е решил да постави Али Ал Хамади в центъра на нападението на Ирак.
ИСПАНИЯ - ИРАК 0:0
Испания: Ж. Гарсия, Поро, Мартин, Лапорт, Грималдо, Гави, Бернал, Торес, Олмо, Баена, Иглесиас
Ирак: Фадхил, Доски, Хашем, Тахшен, Х. Али, Исмаел, Ал-Амари, Байеш, Фаржи, Ал Хамади, ДжасимДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages