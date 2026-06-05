Де Ла Фуенте: Искахме да играем за победа

Луис де ла Фуенте коментира равенството 1:1 на водения от него тим на Испания срещу отбора на Ирак. Това бе предпоследната проверка на “Ла Фурия” преди Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, както и последната среща преди заминаването на европейските шампиони за Северна Америка. Селекционерът похвали резервите, както и осемтимата дебютанти и въпреки на пръв поглед незадоволителния резултат определи мачът като труден.

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„Всички те го заслужиха и ние сме много щастливи, че се случи по този начин. Много сме доволни, защото те го заслужиха. Те ни помогнаха изключително много. Те са играчи с много светло бъдеще. Със сигурност скоро ще ги видим в мъжкия отбор.

Всички сме във фазата, в която играчите се адаптират към тази нова реалност. След няколко дни почивка те трябва да си върнат състезателния ритъм. Всички национални отбори планират това.

Все още има единадесет дни до първия мач на Испания и всичко остава да бъде финализирано за отбора. Искахме да играем за победа, но също така и да изпълним редица условия, които бяхме поставили за всеки играч при статични положения. Подходът ни остава същият.

Търсехме повече кондиционна и физическа работа, след като са имали няколко дни почивка. Това беше ден, в който да видим как се чувстват, да се уверим, че няма контузии и да дадем възможности на другите играчи. Утре започваме да подхождаме към по различен начин. Ще бъдем в Съединените щати и това ни кара да мислим много ясно къде трябва да се съсредоточим“, каза Де ла Фуенте.

"Estamos todos en la fase de que los jugadores se adapten a esta nueva realidad. Después de unos días parados tienen que coger ritmo competitivo. Todas las selecciones lo tienen previsto".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador de la @SEFutbol #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/IklwEy5vvm — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 4, 2026

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