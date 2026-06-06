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Четири двойки братя ще играят за различни страни на Мондиала

  • 6 юни 2026 | 19:36
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Предстоящият Мондиал ще бъде арена за изява на 1248 футболисти от всичките общо 48 тима. Любопитното е, че по стадионите на САЩ, Мексико и Канада ще видим и осем двойки братя, но не всички от тях представляват една и съща държава. Цели четири са двойките, в които единият рита за една страна, а другият - за друга.

Първите са набралият популярност нападател на Пари Сен Жермен и френският национален тим Дезире Дуе и батко му Гела Дуе, който избра да бъде част от състава на Кот д’Ивоар. Бащата на играчите е от африканската страна, а майка им е французойка.

По-известен е случаят с Иняки Уилямс (Гана) и европейския шампион Нико Уилямс (Испания).

Играещият в Съндърланд Брайън Броби (24 г.) е в отбора на Нидерландия, докато по-големият с цели шест години Дерик Лукасен наскоро заигра за Гана и ще има шанс да покаже уменията си на световната сцена.

Последните “разделени” братя са централните защитници Джон Соутар (Рейнджърс) и Хари Соутар (Лестър). Първият ще бъде част от отбраната на Шотландия, докато по-малкият с две години Хари избра да играе за Австралия, където е родена майка им.

Още четири двойки братя ще са на Световното първенство, но те са заедно в един и същ национален отбор - Люка Ернандес и Тео Ернандес (Франция), Юриен Тимбер и Куентин Тимбер (Нидерландия), Ларос Дуарте и Дерой Дуарте (Кабо Верде), както и Леандро Бакуня и Жуниньо Бакуня (Кюрасао).

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