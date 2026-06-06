Четири двойки братя ще играят за различни страни на Мондиала

Предстоящият Мондиал ще бъде арена за изява на 1248 футболисти от всичките общо 48 тима. Любопитното е, че по стадионите на САЩ, Мексико и Канада ще видим и осем двойки братя, но не всички от тях представляват една и съща държава. Цели четири са двойките, в които единият рита за една страна, а другият - за друга.

Първите са набралият популярност нападател на Пари Сен Жермен и френският национален тим Дезире Дуе и батко му Гела Дуе, който избра да бъде част от състава на Кот д’Ивоар. Бащата на играчите е от африканската страна, а майка им е французойка.

По-известен е случаят с Иняки Уилямс (Гана) и европейския шампион Нико Уилямс (Испания).

Играещият в Съндърланд Брайън Броби (24 г.) е в отбора на Нидерландия, докато по-големият с цели шест години Дерик Лукасен наскоро заигра за Гана и ще има шанс да покаже уменията си на световната сцена.

Последните “разделени” братя са централните защитници Джон Соутар (Рейнджърс) и Хари Соутар (Лестър). Първият ще бъде част от отбраната на Шотландия, докато по-малкият с две години Хари избра да играе за Австралия, където е родена майка им.

Още четири двойки братя ще са на Световното първенство, но те са заедно в един и същ национален отбор - Люка Ернандес и Тео Ернандес (Франция), Юриен Тимбер и Куентин Тимбер (Нидерландия), Ларос Дуарте и Дерой Дуарте (Кабо Верде), както и Леандро Бакуня и Жуниньо Бакуня (Кюрасао).

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