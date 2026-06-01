Спартак (Варна) ще разчита отново на бразилски вратар

Една от приятните изненади в състава на Спартак (Варна) през изминалия сезон бе вратарят Педро Виктор. Бразилецът акостира при "соколите" през февруари месец от третодивизионния португалски футболен клуб Маринензе и с течение на времето измести титуляра Максим Ковальов.

Бразилецът показа качества и сигурност под рамкате на вратата. Привържениците на отбора ще имат възможност да го аплодират поне за още една календарна футболна година. Друга добра новина е желанието на ръководството да запази гръбнака на тима от изминалия драматичен сезон.

Спартак (Варна) си осигури каре защитници за още един сезон

Младите юноши Дамян Йорданов и Цветослав Маринов парафираха договор за още два сезона. Борис Иванов, Деян Лозев, Матео Петрашило, Димо Кръстев, Петър Принджев, Саад Мухачар и Георг Стояновски остават и за предстоящата кампания. Най-конвертируемият играч Шанде е с изтичащ договор в края на месеца. Имайки предвид темперамента и носталгията на играчите към страната на кафето, твърде вероятно е бразилската перла на варненци да се завърне в родината си.



Пламен Трендафилов

Снимки: Startphoto