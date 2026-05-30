Спартак (Варна) обяви раздяла с двама

Спартак (Варна) обяви, че се разделя с Емил Янчев и Александър Георгиев. Първият записа 26 мача за "соколите", докато левият бек изигра 23 срещи със синия екип.

Поне седем футболисти напускат "соколите"

Ето какво написаха от клуба:

"ФК „Спартак“ Варна и футболистите Емил Янчев и Александър Георгиев прекратиха своите договорни отношения по взаимно съгласие. Благодарим на Емил и Александър за времето, прекарано в клуба, и за професионалното им отношение към синьо-бялата фланелка. Пожелаваме им здраве, късмет и много успехи в бъдещата кариера! Успех, момчета!".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google