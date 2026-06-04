Спартак (Варна) се раздели с още двама

Спартак (Варна) се раздели с още двама футболисти. Соколите обявиха, че са прекратили договорите на Александър Янчев и Иван Алексиев. ФК Спартак (Варна) и футболистите Александър Янчев и Иван Алексиев прекратиха своите договорни отношения по взаимно съгласие.

"Благодарим на Александър и Иван за времето, прекарано в клуба, както и за отдадеността и професионализма, които показаха с екипа на „Спартак“ Варна", написаха от клуба.

Пожелаваме им много успехи както на терена, така и извън него! Успех, момчета! Благодарим!”, написаха соколите. Досега Спартак разтрогна с Максим Ковальов, Сашо Георгиев и Емил Янчев.

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