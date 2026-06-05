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Гьоко извежда Спартак за първа тренировка на 10 юни

  • 5 юни 2026 | 10:22
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Гьоко извежда Спартак за първа тренировка на 10 юни

Гьоко Хаджиевски ще продължи работата си като наставник на Спартак (Варна) и през новия сезон. На 10 юни той отново ще изведе отбора за първия ден от лятната подготовка.

Още в края на изминалата футболна кампания северномакедонският специалист подчерта, че отборът има потенциал, а ръководството и феновете са го спечелили за цял живот с позитивното си отношение и начина, по който подкрепят клуба.

Гръбнакът от изминалия сезон ще бъде запазен. Очакват се поне 6-7 нови играчи, които наставникът трябва да одобри и които да се присъединят към лятната подготовка.

Председателят на УС на клуба Алекс Илиев заяви, че единственият проблем на този етап е административен и е свързан с работната виза на специалиста. Причината за това е, че процедурата не е стартирала по-рано заради неяснотата дали отборът ще запази мястото си в efbet Лига.

Както знаем, „соколите“ се спасиха драматично в последния кръг. При всички положения варненското ръководство ще направи всичко възможно този проблем да бъде решен в най-кратки срокове.

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