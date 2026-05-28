  Sportal.bg
  Спартак (Варна)
  Спартак (Варна) си осигури каре защитници за още един сезон

Спартак (Варна) си осигури каре защитници за още един сезон

  28 май 2026 | 21:01
Спартак (Варна) си осигури каре защитници за още един сезон

Отборът на Спартак (Варна) си осигури услугите на каре защитници и през следващия сезон. Това означава, че добрият синхрон в отбрана ще бъде запазен. Капитанът Деян Лозев по-рано преподписа за още два сезона. Левият бранител Борис Иванов, който бе приятната изненада за "соколите" през изтеклия шампионат, остава за още една година.

Капитанът на Спартак (Варна) подписа нов договор с клуба

Хърватският бранител Матео Петрашило е също с договор за още една календарна футболна година. Младият Мартин Георгиев игра като преотстъпен от Ботев (Пловдив), но вече е собственост на клуба. Единствено Ангел Грънчов е с договор до края на юни 2026 г., но е твърде вероятно дa остане с оглед на факта, че през изминалата кампания той бе един от лидерите на отбора и вдъхновяваше с играта си съотборници и зрители.

Спартак (Варна) обяви кога стартира подготовка

Както вече стана ясно, Спартак започва подготовка за новия сезон на 10 юни, а на 8 и 9 юни играчите ще преминат през медицински прегледи.

Пламен Трендафилов

