Спартак (Варна) си осигури каре защитници за още един сезон

Отборът на Спартак (Варна) си осигури услугите на каре защитници и през следващия сезон. Това означава, че добрият синхрон в отбрана ще бъде запазен. Капитанът Деян Лозев по-рано преподписа за още два сезона. Левият бранител Борис Иванов, който бе приятната изненада за "соколите" през изтеклия шампионат, остава за още една година.

Хърватският бранител Матео Петрашило е също с договор за още една календарна футболна година. Младият Мартин Георгиев игра като преотстъпен от Ботев (Пловдив), но вече е собственост на клуба. Единствено Ангел Грънчов е с договор до края на юни 2026 г., но е твърде вероятно дa остане с оглед на факта, че през изминалата кампания той бе един от лидерите на отбора и вдъхновяваше с играта си съотборници и зрители.

Както вече стана ясно, Спартак започва подготовка за новия сезон на 10 юни, а на 8 и 9 юни играчите ще преминат през медицински прегледи.



Пламен Трендафилов

