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Спартак (Варна) се раздели с вратар

  • 3 юни 2026 | 14:48
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Спартак (Варна) се раздели с вратар

Спартак (Варна) и Максим Ковальов прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие, обявиха официално от клуба. Украинецът записа 30 официални мача с екипа на "соколите", като със своите спасявания, сигурни намеси и постоянство допринесе за представянето на отбора през изминалите сезони.

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"Клубът и ръководството благодарят на Максим Ковальов за професионализма, отдадеността и усилията, които вложи с екипа на Спартак. Благодарим на Максим за времето, прекарано в Спартак, и му пожелаваме здраве, успехи и много бъдещи професионални постижения!", написаха от "Коритото".

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