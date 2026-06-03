Спартак (Варна) се раздели с вратар

Спартак (Варна) и Максим Ковальов прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие, обявиха официално от клуба. Украинецът записа 30 официални мача с екипа на "соколите", като със своите спасявания, сигурни намеси и постоянство допринесе за представянето на отбора през изминалите сезони.

Спартак (Варна) ще разчита отново на бразилски вратар

"Клубът и ръководството благодарят на Максим Ковальов за професионализма, отдадеността и усилията, които вложи с екипа на Спартак. Благодарим на Максим за времето, прекарано в Спартак, и му пожелаваме здраве, успехи и много бъдещи професионални постижения!", написаха от "Коритото".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google