Крило от Нидерландия отказа на Лудогорец

Нидерландският флангови футболист Емануел Поку е отхвърлил възможността да заиграе в България. 20-годишното крило на Алмере Сити е бил следен от Лудогорец, като настоящият му клуб се е съгласил да го продаде на разградчани, но самият играч е отказал предложението.

#Ludogorets uit Bulgarije keek naar Emanuel #Poku een 20 jarige 🇳🇱 RW van #Almere City



Hoewel Almere City flink had kunnen cashen, zag Poku zelf een overstap naar Bulgarije niet zitten. Daarmee zet Poku dus zelf een streep door eventuele lekkere centen voor Almere pic.twitter.com/daE7LpttAt — W (@WFCGRONINGEN) June 2, 2026

Поку има договор с Алмере Сити за още един сезон. Освен по двата фланга, той може да действа и на върха на атаката. Емануел е брат на Ернест Поку от Байер (Леверкузен).

През изминалия сезон крилото взе участие в общо 49 мача за своя тим. В тях той реализира 12 попадения и направи 9 асистенции.

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Снимки: Imago