Крило от Нидерландия отказа на Лудогорец

Нидерландският флангови футболист Емануел Поку е отхвърлил възможността да заиграе в България. 20-годишното крило на Алмере Сити е бил следен от Лудогорец, като настоящият му клуб се е съгласил да го продаде на разградчани, но самият играч е отказал предложението.
Поку има договор с Алмере Сити за още един сезон. Освен по двата фланга, той може да действа и на върха на атаката. Емануел е брат на Ернест Поку от Байер (Леверкузен).
През изминалия сезон крилото взе участие в общо 49 мача за своя тим. В тях той реализира 12 попадения и направи 9 асистенции.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago