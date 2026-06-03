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  3. Крило от Нидерландия отказа на Лудогорец

Крило от Нидерландия отказа на Лудогорец

  • 3 юни 2026 | 10:17
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Крило от Нидерландия отказа на Лудогорец

Нидерландският флангови футболист Емануел Поку е отхвърлил възможността да заиграе в България. 20-годишното крило на Алмере Сити е бил следен от Лудогорец, като настоящият му клуб се е съгласил да го продаде на разградчани, но самият играч е отказал предложението.

Поку има договор с Алмере Сити за още един сезон. Освен по двата фланга, той може да действа и на върха на атаката. Емануел е брат на Ернест Поку от Байер (Леверкузен).

През изминалия сезон крилото взе участие в общо 49 мача за своя тим. В тях той реализира 12 попадения и направи 9 асистенции.

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Снимки: Imago

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