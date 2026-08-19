Точно 10 години и 10 дни по-късно Иту повтори история в ЦСКА

Най-новото попълнение на ЦСКА Каталин Иту направи нещо, което много рядко се случва. А именно – получи червен картон при дебюта си за „червените“ в първенството.

След като даде две асистенции и столичани поведоха с 2:0 на Ботев (Враца), Иту бе изгонен за грубо влизане в краката на Владислав Найденов. Справка в статистиката показа, че румънецът е четвъртият играч в историята на ЦСКА, който е изгонен при шампионатния си дебют за „червените”.

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Неговото изгонване стана точно 10 години и 10 дни след предишното. А то бе на 6 август 2016-а в двубоя Верея - ЦСКА 1:0. В него за втори жълт картон в 64-ата минута бе изгонен централният бранител Пламен Гълъбов. Иначе домакините биха с гол на Амаду Сукуна в 6-ата минута.

Първият в историята дебютант, който е изгонен, е юношата на клуба Владимир Манчев. Крилото на „червените“ видя два пъти жълтия цвят в първия пролетен кръг през 1999 година. Тогава ЦСКА посрещна Нефтохимик на „Българска армия“.

В двубоя имаше трима изгонени, като двама от тях бяха от „червените“, а освен Манчев, бе изгонен и таранът Валентин Станчев. Двубоят завърши 1:1, като „шейховете“ изравниха чрез героя от САЩ 94 – Златко Янков в последните секунди на срещата.

А случаят с първия изгонен чужденец е също от 1999-а. На 27 ноември ЦСКА загуби от Беласица в Петрич с 0:2 с два гола на Нешко Милованович. В този мач друг сърбин – Иван Литера от „червения“ лагер пое преждевременно към съблекалните.

Тогава ЦСКА не можеше да картотекира няколко от новите си попълнения за вътрешното първенство и те играха само в Европа. Литера също вече бе дебютирал, но само в международните мачове, като дори се бе разписал във вратата на Нюкасъл за ЦСКА. В първенството най-после той получи права за споменатия мач в Петрич, който бе от предпоследния есенен кръг. По време на зимната пауза след шумна сага той премина във Велбъжд Кюстендил и така онзи мач с Беласица му остана освен дебют и бенефис в първенството за ЦСКА.

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