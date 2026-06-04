Лудогорец чака 2 млн. долара от бразилци

Ботафого дължи 2 млн. долара на Лудогорец по сделката за футболиста Руан Секо, пишат медии в Бразилия. Това не е единственият проблем за южноамериканския гранд, чиито общи задължания към различни клубове възлизат на над 42 милиона долара.

Именно поради тази причина Ботафого има няколко наложени забрани да картотекира нови състезатели, една от които е заради въпросните 2 милиона към разградчани.

Ако бразилците не се разплатят със своите кредитори, са заплашени да загубят 6 точки от своя актив, а следващата санкция е изхвърляне в по-долна дивизия.

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