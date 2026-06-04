Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец чака 2 млн. долара от бразилци

Лудогорец чака 2 млн. долара от бразилци

  • 4 юни 2026 | 13:04
  • 2099
  • 1

Ботафого дължи 2 млн. долара на Лудогорец по сделката за футболиста Руан Секо, пишат медии в Бразилия. Това не е единственият проблем за южноамериканския гранд, чиито общи задължания към различни клубове възлизат на над 42 милиона долара.

Именно поради тази причина Ботафого има няколко наложени забрани да картотекира нови състезатели, една от които е заради въпросните 2 милиона към разградчани.

Ако бразилците не се разплатят със своите кредитори, са заплашени да загубят 6 точки от своя актив, а следващата санкция е изхвърляне в по-долна дивизия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Халф на Ботев не се качи на самолета за Молдова

Халф на Ботев не се качи на самолета за Молдова

  • 4 юни 2026 | 10:43
  • 3123
  • 1
Тодор Янчев остава начело на младежите

Тодор Янчев остава начело на младежите

  • 4 юни 2026 | 10:14
  • 2569
  • 1
Националите заминаха за Молдова

Националите заминаха за Молдова

  • 4 юни 2026 | 09:55
  • 5036
  • 33
Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

  • 4 юни 2026 | 09:54
  • 2743
  • 7
Бъдещето на Карл Фабиен в Левски е под въпрос

Бъдещето на Карл Фабиен в Левски е под въпрос

  • 4 юни 2026 | 09:19
  • 5158
  • 7
Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 4 юни 2026 | 09:10
  • 7217
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

  • 4 юни 2026 | 11:32
  • 17537
  • 33
Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

  • 4 юни 2026 | 13:24
  • 3550
  • 16
Официално: Левски с първи летен трансфер

Официално: Левски с първи летен трансфер

  • 4 юни 2026 | 11:42
  • 14616
  • 35
Край на сагата! Весела Лечева беше вписана като председател на Българския олимпийски комитет

Край на сагата! Весела Лечева беше вписана като председател на Българския олимпийски комитет

  • 4 юни 2026 | 10:29
  • 5880
  • 15
Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 9761
  • 11
От Локомотив Пловдив зададоха скандални въпроси за съдийството преди решителния мач за титлата в Sesame НБЛ

От Локомотив Пловдив зададоха скандални въпроси за съдийството преди решителния мач за титлата в Sesame НБЛ

  • 4 юни 2026 | 09:57
  • 6813
  • 22