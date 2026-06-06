Бразилец приключи с Лудогорец

Бразилският нападател Матеус Машадо приключи с Лудогорец. Той дойде през миналата есен под наем от арабския Ал-Фатех, но разочарова тотално, като в 19 мача не успя да вкара нито един гол, а се отчете единствено с асистенция.

Машадо бе привлечен на пожар, тъй като се разбра, че Квадво Дуа ще бъде по-дълго извън терените. След като швейцарецът се върна в игра, а през зимата бе привлечен отново и Руан Секо, за Машадо не остана никакво място и той дори не попадаше в групата за срещите.

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Бразилецът направи впечатление у нас с екипа на Черно море. После беше продаден на белгийския Зюлте Варегем, откъдето пък бе купен от Ал-Фатех.

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