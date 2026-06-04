УЕФА покани Лудогорец в работна група за новите правила в турнирите

Екипът на Лудогорец получи огромно признание – негов представител беше поканен като част от работна група на УЕФА, похвалиха се от клуба. Това е дългогодишният администратор Пламен Йорданов, който участва в обсъждането на теми, свързани с текущите регулации на УЕФА за европейските клубни турнири. Форумът се проведе в Лайпциг и в него освен Лудогорец участие взеха представители на Ливърпул, Рома, Монако, Порто, Фейенорд, Бешикташ, Ред Бул (Залцбург), Виктория (Пилзен), Ференцварош, Бетис и Байер (Леверкузен).

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На работната среща бяха разисквани още въпроси, свързани с безопасността и пропускателния режим по стадионите, организацията на мачовете и промените в новия регулационен цикъл на УЕФА за периода 2027–2030 г.

Йорданов сподели пред форума опита на Лудогорец в организацията на мачове от евротурнирите и постави важни въпроси, които бяха обсъдени от останалите участници. Сред тях и изискванията за настаняване на гостуващи фенове с билети I класа в случаите, когато са възможни конфликтни ситуации по трибуните. Този казус ще бъде разгледан внимателно при подготвянето на новите регулации.

Лудогорец участва без прекъсване в турнирите от 2012 г. За този период „орлите“ имат 179 официални срещи в квалификациите и основната фаза в Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите.

Участниците в работната среща присъстваха на финала в турнира Лига на конференциите Кристъл Палас - Райо Валекано (1:0), който се игра на стадиона в Лайпциг.

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