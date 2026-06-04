Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Драган Нешич в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. УЕФА покани Лудогорец в работна група за новите правила в турнирите

УЕФА покани Лудогорец в работна група за новите правила в турнирите

  • 4 юни 2026 | 15:44
  • 155
  • 0

Екипът на Лудогорец получи огромно признание – негов представител беше поканен като част от работна група на УЕФА, похвалиха се от клуба. Това е дългогодишният администратор Пламен Йорданов, който участва в обсъждането на теми, свързани с текущите регулации на УЕФА за европейските клубни турнири. Форумът се проведе в Лайпциг и в него освен Лудогорец участие взеха представители на Ливърпул, Рома, Монако, Порто, Фейенорд, Бешикташ, Ред Бул (Залцбург), Виктория (Пилзен), Ференцварош, Бетис и Байер (Леверкузен).

Лудогорец чака 2 млн. долара от бразилци
Лудогорец чака 2 млн. долара от бразилци

На работната среща бяха разисквани още въпроси, свързани с безопасността и пропускателния режим по стадионите, организацията на мачовете и промените в новия регулационен цикъл на УЕФА за периода 2027–2030 г.

Йорданов сподели пред форума опита на Лудогорец в организацията на мачове от евротурнирите и постави важни въпроси, които бяха обсъдени от останалите участници. Сред тях и изискванията за настаняване на гостуващи фенове с билети I класа в случаите, когато са възможни конфликтни ситуации по трибуните. Този казус ще бъде разгледан внимателно при подготвянето на новите регулации.

Лудогорец участва без прекъсване в турнирите от 2012 г. За този период „орлите“ имат 179 официални срещи в квалификациите и основната фаза в Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите.

Участниците в работната среща присъстваха на финала в турнира Лига на конференциите Кристъл Палас - Райо Валекано (1:0), който се игра на стадиона в Лайпциг.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Халф на Ботев не се качи на самолета за Молдова

Халф на Ботев не се качи на самолета за Молдова

  • 4 юни 2026 | 10:43
  • 3348
  • 1
Тодор Янчев остава начело на младежите

Тодор Янчев остава начело на младежите

  • 4 юни 2026 | 10:14
  • 2751
  • 1
Националите заминаха за Молдова

Националите заминаха за Молдова

  • 4 юни 2026 | 09:55
  • 5222
  • 35
Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

  • 4 юни 2026 | 09:54
  • 2928
  • 7
Бъдещето на Карл Фабиен в Левски е под въпрос

Бъдещето на Карл Фабиен в Левски е под въпрос

  • 4 юни 2026 | 09:19
  • 5502
  • 8
Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 4 юни 2026 | 09:10
  • 7665
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Драган Нешич е гост в Block Out

Драган Нешич е гост в Block Out

  • 4 юни 2026 | 14:59
  • 1252
  • 0
ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

  • 4 юни 2026 | 11:32
  • 22387
  • 45
Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

  • 4 юни 2026 | 13:24
  • 7987
  • 23
Официално: Левски с първи летен трансфер

Официално: Левски с първи летен трансфер

  • 4 юни 2026 | 11:42
  • 18851
  • 50
Ираола пристигна в Ливърпул

Ираола пристигна в Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 14:50
  • 3113
  • 2
Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 11678
  • 27