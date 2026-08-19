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  3. Андрей Йорданов: Отиваме за победа, това значи добър резултат

Андрей Йорданов: Отиваме за победа, това значи добър резултат

  • 19 авг 2026 | 09:20
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Фланговият футболист на ЦСКА Андрей Йорданов говори преди заминаването на “червените” за Крит. Родният тим ще се изправи утре срещу ОФИ в плейофен двубой за влизане в основната фаза на Лига Европа.

ЦСКА замина за Крит
ЦСКА замина за Крит

“Мисля, че сме готови и добре подготвени. Смятам, че мога още много повече, но да, готов съм за по-важните мачове. Ние всеки мач играем пред нашите фенове и това е един плюс да играем пред публика.

Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за добър резултат и мисля, че сме подготвени.

Когато си отстранил два добри отбора, това ти дава самочувствие. Отиваме за победа, това значи добър резултат”, заяви Йорданов.

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