Гросо напусна Сасуоло, за да поеме друг отбор от Серия "А"

От Сасуоло официално потвърдиха раздялата със своя наставник Фабио Гросо, който напусна клуба по взаимно съгласие. Оттам благодариха на специалиста за професионализма и усърдния му труд през последните два сезона, като му пожелаха бъдещи успехи в кариерата и живота.
Световен шампион с Италия ще смени Сасуоло с Фиорентина
В дебютния си сезон в Сасуоло, Гросо направи отбора шампион в Серия "Б", с което му осигури промоция в италианския елит. През изминалата кампания пък той изведе „неровердите“ до 11-ото място в Серия "А" след 14 победи, 7 равенства и 17 загуби. 48-годишният италианец обаче реши да потърси ново предизвикателство, като се очаква да поеме друг тим от Калчото – Фиорентина. От друга страна, негов наследник най-вероятно ще бъде някой измежду Алберто Акуилани от Катандзаро и Игнацио Абате от Юве Стабия.
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