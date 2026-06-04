Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сасуоло
  3. Гросо напусна Сасуоло, за да поеме друг отбор от Серия "А"

Гросо напусна Сасуоло, за да поеме друг отбор от Серия "А"

  • 4 юни 2026 | 23:50
  • 848
  • 0
Гросо напусна Сасуоло, за да поеме друг отбор от Серия "А"

От Сасуоло официално потвърдиха раздялата със своя наставник Фабио Гросо, който напусна клуба по взаимно съгласие. Оттам благодариха на специалиста за професионализма и усърдния му труд през последните два сезона, като му пожелаха бъдещи успехи в кариерата и живота.

Световен шампион с Италия ще смени Сасуоло с Фиорентина
Световен шампион с Италия ще смени Сасуоло с Фиорентина

В дебютния си сезон в Сасуоло, Гросо направи отбора шампион в Серия "Б", с което му осигури промоция в италианския елит. През изминалата кампания пък той изведе „неровердите“ до 11-ото място в Серия "А" след 14 победи, 7 равенства и 17 загуби. 48-годишният италианец обаче реши да потърси ново предизвикателство, като се очаква да поеме друг тим от Калчото – Фиорентина. От друга страна, негов наследник най-вероятно ще бъде някой измежду Алберто Акуилани от Катандзаро и Игнацио Абате от Юве Стабия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Иран загря за Мондиала с успех над Мали

Иран загря за Мондиала с успех над Мали

  • 4 юни 2026 | 23:25
  • 567
  • 0
Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

  • 5 юни 2026 | 00:13
  • 6483
  • 36
Испания подцени Ирак в първата си репетиция преди Мондиала

Испания подцени Ирак в първата си репетиция преди Мондиала

  • 4 юни 2026 | 23:55
  • 7322
  • 33
Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 21:42
  • 8129
  • 10
Десетима северноирландци се справиха с Гвинея след ранен гол, 19-годишен с гол и червен картон

Десетима северноирландци се справиха с Гвинея след ранен гол, 19-годишен с гол и червен картон

  • 4 юни 2026 | 21:22
  • 843
  • 0
Независимо от изказванията на Диоманде, Ливърпул започна преговори с РБ Лайпциг за него

Независимо от изказванията на Диоманде, Ливърпул започна преговори с РБ Лайпциг за него

  • 4 юни 2026 | 20:39
  • 3901
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

  • 4 юни 2026 | 23:54
  • 3677
  • 2
Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

  • 4 юни 2026 | 19:10
  • 12871
  • 65
Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 21:42
  • 8129
  • 10
Испания подцени Ирак в първата си репетиция преди Мондиала

Испания подцени Ирак в първата си репетиция преди Мондиала

  • 4 юни 2026 | 23:55
  • 7322
  • 33
Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

  • 5 юни 2026 | 00:13
  • 6483
  • 36
Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

  • 4 юни 2026 | 17:20
  • 14444
  • 3