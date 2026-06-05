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Днес обявяват програмата за Серия А за следващата кампания

  • 5 юни 2026 | 13:38
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Днес обявяват програмата за Серия А за следващата кампания

Кампанията в италианската Серия А за сезон 2026-27 започва да придобива ясен вид днес с публикуването на пълната програма с мачове. Събитието ще се състои в 19:30 ч. българско. Ето всичко, което трябва да знаете. От Серия А ще обявят програмата за сезон 2026-27 по време на специално събитие, което ще се проведе в Парма. Точните дати и начални часове на отделните срещи ще бъдат потвърдени през следващите седмици. Въпреки това феновете на италианския футбол ще могат да получат първоначална представа за новия сезон, който се очаква да започне през уикенда на 23 август 2026 г. и да приключи на 30 май 2027 г.

Предвидени са само два междинни кръга – на 28 октомври и в сряда, 6 януари 2027 г. Мачове няма да се играят през уикенда на 27 декември. Паузите за националните отбори са планирани за 27 септември, 4 октомври, 15 ноември и 28 март. Отборите на Монца, Фрозиноне и Венеция спечелиха промоция за Серия А, докато Пиза, Верона и Кремонезе изпаднаха в Серия Б след края на сезон 2025-26.

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