Най-младият треньор в Серия "А" остава в Парма

Наставникът на Парма Карлос Куеста ще води отбора и през следващия сезон. Това става ясно от публикация на клуба в социалните мрежи, която италианските медии разтълкуваха като сигурен знак за оставането на най-младия треньор в Серия "А".

Нещо повече, според Николо Скира и Фабрицио Романо 30-годишният испанец скоро може да подпише нов договор. Настоящият такъв изтича през следващото лято, но най-вероятно ще бъде удължен до 2028 година. Бившият асистент на Микел Артета в Арсенал направи добра дебютна кампания начело на Парма, след като изведе тима до 13-ото място в крайното класиране на италианския елит. „Дуковете“ събраха 45 точки след 11 успеха, 12 равенства и 15 загуби, като останаха непобедени от отбори като Наполи (0:0 и 1:1) и Милан (2:2 и 1:0).

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Снимки: Gettyimages