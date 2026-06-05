Интер официално си върна сръбски национал, избран за най-добър млад играч в Белгия

Интер официално обяви, че упражнил клаузата си за обратно изкупуване, за да привлече отново Александър Станкович от Брюж. Според информациите “нерадзурите” са платили 23 млн. евро на белгийския клуб за 20-годишния дефанзивен халф.

Футболистът, който е син на легендата на Интер Деян Станкович, бе привлечен от италианските шампиони през 2022 г., като впоследствие бе даван под наем последователно на Люцерн и Брюж.

Халфът бе важна част от състава на белгийския клуб, като има 9 гола и 5 асистенции в общо 55 срещи. Брюж пък стана шампион на Белгия за 20-и път през изминалия сезон, a сърбинът бе избран за най-добър млад играч в първенството.

Must be in the genes… 👶➡️🪄



Aleksandar Stanković is the @nieuwsbladsport Talent of the Season. 🔵⚫️ pic.twitter.com/3rBBajBd3I — Pro League (@ProLeagueBE) May 25, 2026

Станкович вече има и 8 мача и 1 гол за националния отбор на Сърбия, като снощи игра при разгромната загуба с 1:5 от Мексико в приятелски мач.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago