Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Интер официално си върна сръбски национал, избран за най-добър млад играч в Белгия

Интер официално си върна сръбски национал, избран за най-добър млад играч в Белгия

  • 5 юни 2026 | 15:23
  • 971
  • 0

Интер официално обяви, че упражнил клаузата си за обратно изкупуване, за да привлече отново Александър Станкович от Брюж. Според информациите “нерадзурите” са платили 23 млн. евро на белгийския клуб за 20-годишния дефанзивен халф.

Футболистът, който е син на легендата на Интер Деян Станкович, бе привлечен от италианските шампиони през 2022 г., като впоследствие бе даван под наем последователно на Люцерн и Брюж.

Халфът бе важна част от състава на белгийския клуб, като има 9 гола и 5 асистенции в общо 55 срещи. Брюж пък стана шампион на Белгия за 20-и път през изминалия сезон, a сърбинът бе избран за най-добър млад играч в първенството.

Станкович вече има и 8 мача и 1 гол за националния отбор на Сърбия, като снощи игра при разгромната загуба с 1:5 от Мексико в приятелски мач.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Доскорошният спортен директор на Милан замесен в дело за пране на пари

Доскорошният спортен директор на Милан замесен в дело за пране на пари

  • 5 юни 2026 | 11:21
  • 1172
  • 0
Нова забрана за тима на Конго

Нова забрана за тима на Конго

  • 5 юни 2026 | 11:14
  • 1317
  • 0
Катарският консорцуим няма да прави нов опит да купи Манчестър Юнайтед

Катарският консорцуим няма да прави нов опит да купи Манчестър Юнайтед

  • 5 юни 2026 | 10:56
  • 2206
  • 2
Надцакването продължава: противникът на Перес обяви още едно голямо име, което ще дойде в Реал, ако той спечели

Надцакването продължава: противникът на Перес обяви още едно голямо име, което ще дойде в Реал, ако той спечели

  • 5 юни 2026 | 10:01
  • 3506
  • 3
Мексиканците в екстаз след разгрома над Сърбия

Мексиканците в екстаз след разгрома над Сърбия

  • 5 юни 2026 | 10:01
  • 2100
  • 1
"Марка": Всички пътища водят към ПСЖ, Флорентино ще иска една от звездите на парижани

"Марка": Всички пътища водят към ПСЖ, Флорентино ще иска една от звездите на парижани

  • 5 юни 2026 | 09:55
  • 11783
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

  • 5 юни 2026 | 15:16
  • 10563
  • 45
Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

  • 5 юни 2026 | 07:35
  • 17951
  • 60
Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

  • 5 юни 2026 | 07:46
  • 17621
  • 45
България излиза срещу Молдова пред погледа на "Надежда"

България излиза срещу Молдова пред погледа на "Надежда"

  • 5 юни 2026 | 08:00
  • 22489
  • 17
Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

  • 5 юни 2026 | 10:49
  • 15585
  • 17
Кой ще е новият шампион на България?

Кой ще е новият шампион на България?

  • 5 юни 2026 | 07:12
  • 10343
  • 12