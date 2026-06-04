Ламин Ямал над всички в класацията за най-скъпите играчи в момента

Преди отварянето на трансферния прозорец, който ще бъде повлиян от провеждането на Световното първенство, Футболната обсерватория CIES разкри топ 100 на играчите с най-висока актуална трансферна стойност. Класацията се базира на статистически модел, който взема предвид възрастта, представянето и дори потенциала на всеки футболист.

Подобно на миналата година, испанският национал Ламин Ямал води в списъка. Настоящата му пазарна стойност се оценява на 358,1 милиона евро – умопомрачителна цифра, макар и малко по-ниска от тази през 2025 г., когато стойността му беше определена на 402,3 милиона евро.

На второто стъпало на подиума отново намираме Ерлинг Холанд. CIES оценява норвежкия нападател на 227,3 милиона евро, което е малко по-малко в сравнение с предишното издание (239,6 млн. евро).

На трето място има промени: Килиан Мбапе се изкачва с една позиция спрямо миналата година, когато беше четвърти зад Джуд Белингам. Този път капитанът на „петлите“, автор на 42 гола с Реал Мадрид през сезона, печели бронзовия медал. Пазарната му стойност днес се оценява на 165,7 милиона евро, в сравнение със 192,5 милиона евро преди година.

След него се нарежда сънародникът му Майкъл Олисе, който направи изключителен сезон с Байерн (Мюнхен). Бившият играч на Кристъл Палас е оценен на 140 милиона евро.

След французина се появяват Морган Роджърс (136,8 млн.) и Дезире Дуе (133,2 млн.). На седма позиция е Кенан Йълдъз (133 млн.), пред Нико О'Райли (125 млн.), Арда Гюлер (124,8 млн.) и Пау Кубарси (124,6 млн.), които допълват челната десетка. Флориан Вирц (124,1 млн.) се намира точно зад тях, на единадесетата позиция.

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