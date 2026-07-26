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Неймар спаси Сантос срещу тоталния аутсайдер в Бразилия

  • 26 юли 2026 | 02:59
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Неймар спаси Сантос срещу тоталния аутсайдер в Бразилия

Сантос губеше с 1:2 от Шапекоензе до последните минути на мача помежду им от 20-ия кръг на бразилското първенство, но успя да се добере до равенството. Дузпа, реализирана от Неймар, спаси „Пейше“ от втора загуба срещу отбора от Санта Катарина през сезона.

Равенството задържа Сантос извън зоната на изпадащите, но тимът ще бъде без голямата си звезда в следващия си мач. Нападателят получи пети жълт картон и ще изтърпи наказание.

Сантос не изигра силно първо полувреме, но въпреки това се оттегли на почивка с преднина благодарение на Неймар, който откри резултата след двойно подаване с Бареал.

През втората част обаче Шапекоензе направи пълен обрат. Треньорът Рафаел Ласерда пусна в игра Марсиньо и Джовани Аугусто, което сеоказа отличен ход. Обратът започна след комбинация между двете резерви и гол на Марсиньо в 51-вата минута. Второто попадение за Шапе не закъсня и дойде в 62-рата минута след автогол на Жоао Ананиас.

Неймар, който беше недоволен от съдийските отсъждания още през първата част, си изпроси жълт картон през второто полувреме. Той беше фаулиран от Бруно Тубарао, който също получи картон, но продължи да спори със съперника си, докато не беше официално предупреден. Тъй като това беше петият му жълт картон, той ще пропусне сблъсъка срещу Атлетико ПР.

В заключителните минути Сантос се хвърли в атака, за да спаси поне точката. Отборът започна да притиска съперника, макар и без да създава чисти голови положения. Изравнителният гол дойде, след като беше отсъдена дузпа за нарушение на Бруно Матиас срещу Кабайеро. Неймар беше точен от бялата точка в 89-ата минута. Въпреки че загубата беше избегната, след последния съдийски сигнал се чуха освирквания от трибуните.

Шапекоензе вече има 10 точки, но остава твърдо на последното място в класирането.

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Снимки: Gettyimages

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