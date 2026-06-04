„Лигата на талантите“ с обзор на последния кръг в Елитната група до 16 години – интересни двубои за разпределянето на медалите

През изминалата седмица се изигра 29-ия последен кръг за сезона в Елитната група до 16 години.

Академик (Пловдив) победи ЦСКА и зае второто място, докато Левски въпреки своята победа остана на третата позиция. Шампионът Лудогорец завърши с успех края на сезона, а Славия победи Септември.

Във втората осмица Черно море и Ботев (Пловдив) се поздравиха комфортни победи при своите визити. Пирин разгроми Национал, а Ботев (Враца) записа минимална победа над Дунав.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от последния кръг в Елитните групи.

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