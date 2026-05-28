„Лигата на талантите“ с обзор на кръга в Елитната група до 16 години – резултатни сблъсъци приковават вниманието

През изминалата седмица се изигра 28-ия кръг в Елитната група до 16 години.
Лудогорец победи Левски с 4:2, а със същия резултат Академик (Пловдив) надделя над Етър с което зае второто място. В останалите два двубоя ЦСКА и Славия записаха домакински успехи.
Във втората половина кръгът се оказа изключително силен за домакините, които записаха три победи от четири двубоя. Само Национал и Арда поделиха точките.
Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google