„Лигата на талантите“ с обзор на кръга в Елитната група до 16 години – резултатни сблъсъци приковават вниманието

През изминалата седмица се изигра 28-ия кръг в Елитната група до 16 години.

Лудогорец победи Левски с 4:2, а със същия резултат Академик (Пловдив) надделя над Етър с което зае второто място. В останалите два двубоя ЦСКА и Славия записаха домакински успехи.

Във втората половина кръгът се оказа изключително силен за домакините, които записаха три победи от четири двубоя. Само Национал и Арда поделиха точките.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.

