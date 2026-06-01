Ето най-добрите по постове при 16-ките

Най-добрите футболисти по позиции в Елитната група до 16 години бяха наградени по време на церемонията на ежегодните награди за юношески футбол, организирани от Sportal.bg и Българския футболен съюз.

За най-добър вратар бе избран Александър Митев от Левски, а призът за най-добър защитник отиде при Томи Хаджиев от Академик Пловдив. В средата на терена отличието заслужи Васил Киров от Левски, който по-рано бе избран и за №1 в тази възрастова група. Наградата за най-добър нападател получи Александър Сираков от Септември.

