Васил Киров е №1 в Елитната група до 16

Васил Киров от Левски бе избран за най-добър футболист в Елитната група до 16 години. Призът бе връчен по време на церемонията на ежегодните награди за юношески футбол, организирани от Sportal.bg и Българския футболен съюз.

В челната тройка попаднаха още двама представители на Академик (Пловдив). Второто място зае Кристиян Митрушев, а трети бе отличен Илия Антонов, с което пловдивският клуб затвърди силното си присъствие сред най-добрите в тази възраст. Наградите отличават най-изявените млади футболисти през сезона и дават допълнително признание за работата на школите в развитието на българския футбол.

"Искам да благодаря за тази награда. Да благодаря на ръководството на Левски, на моя треньор и отбора ми", заяви играчът на "сините".

