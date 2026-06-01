Идеалният отбор на Елитната група до 16

Идеалният отбор на Елитната група до 16 години бе отличен по време на церемонията на ежегодните награди за юношески футбол, организирани от Sportal.bg и Българския футболен съюз.

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

На вратата е Александър Митев, а пред него защитната линия е съставена от Галин Димитров, Томи Хаджиев, Витомир Тодоров и Денислав Димитров.В средата на терена място намират Кристиян Митрушев и Ангел Мишев. Пред тях в по-офанзивни роли са подредени Васил Киров, Теодор Доцев и Илия Антонов.На върха на атаката е Александър Сираков, който допълва идеалната единайсеторка при 16-годишните.

