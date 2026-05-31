Всичко е ясно за титлата, но не и за медалите в Елитната група U16

  • 31 май 2026 | 07:43
Днес ще се изиграе последният, 29-и кръг в Елитната група до 16 години. Лудогорец вече си гарантира шампионската титла няколко кръга преди края на сезона, но битката за сребърните и бронзовите медали остава напълно отворена.

Разликата между втория Академик (Пловдив) и третия Левски е само една точка, а при евентуална грешка на „сините“ от четвъртата позиция дебне и Септември, който има предимство в преките двубои срещу столичния си съперник.

Септември приема Славия, Левски гостува на Локомотив (Пловдив), а Академик е домакин на ЦСКА. И трите двубоя се очаква да предложат сериозен заряд, тъй като могат да окажат решаващо влияние върху крайното класиране.

Във втората осмица основните въпросителни също вече са изчистени. ФК Пловдив 2015 и Ботев (Враца) изпадат, след като изостанаха значително от останалите отбори в групата.Национал и Ботев (Пловдив) ще спорят за първото място във втората половина на таблицата. Столичани имат точка аванс пред своя конкурент и в последния кръг гостуват на Пирин (Благоевград). „Канарчетата“ също са на визита, като ще се изправят срещу Арда

Така последният кръг обещава интрига до последния съдийски сигнал. Макар шампионът вече да е известен, разпределението на останалите места в челото и финалното подреждане в двете осмици ще бъдат определени едва след изиграването на днешните срещи.

