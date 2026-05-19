Семеньо: Гана има страхотен отбор, излизане от групата ще бъде само началото

  • 19 май 2026 | 18:30
Крилото на Манчестър Сити и Гана Антоан Семеньо е уверен, че националният отбор може да постигне значителен успех на Световното първенство това лято. Нападателят изрази увереност в състава и желанието им да направят история в световния футбол. Семеньо отбеляза, че играчите са решени да докажат своята стойност срещу най-силните отбори.

„Искаме да напишем своя собствена история. Имаме толкова страхотен отбор, просто трябва да докажем на света, че можем да бъдем на върха и да се конкурираме с всички останали. Мисля, че това е единственият въпрос сега. След като го направим, историята ще бъде написана. Не искам да се заричам, но за мен лично излизане от групата ще бъде само началото. Чувствам, че можем да постигнем нещо специално“, каза Семеньо, цитиран от официалния уебсайт на ФИФА.

Гана е в Група L за Световното първенство през 2026 г. заедно с Англия, Панама и Хърватия.

