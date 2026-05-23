Мексико победи Гана в контрола

Националният отбор на Мексико победи Гана с 2:0 в Пуебла в приятелски мач преди Световното първенство по футбол, която даде представа за вълнението по-малко от три седмици преди страната да открие турнира. Въпреки че Пуебла не е сред градовете домакини на Мондиала, фенове в зелени фланелки създадоха оживена атмосфера през цялата нощ. Многократни мексикански вълни имаше на стадиона, въпреки видимите празни секции, затворени поради санкции на ФИФА, свързани с дискриминационни скандирания на предишни мачове на националните отбори.

Брайън Гутиерес откри резултата с удар от границата на наказателното поле след две минути на стадион „Куаутемок“. Жил Мора удари гредата през първото полувреме, а попадение на Алексис Вега с глава беше отменено заради засада преди почивката.

Гана, без наскоро назначения треньор Карлош Кейрош, можеше да изравни в началото на второто полувреме, но играчите на тима пропиляха две-три отлични положения и на два пъти нацелиха напречната греда. Резервата Гийермо Мартинес сложи край на надеждите на гостите в 54-тата минута, завършвайки контраатака, за да удвои преднината на Мексико.

Агире използва приятелската среща, за да продължи да оценява играчите преди обявяването на окончателния състав на Мексико за Световното първенство на 1 юни.

„Фактът, че се опитаха и дадоха всичко от себе си, за мен вече си заслужава. Не е лесно да избера състава, това е най-сложната част от работата ми. Всъщност става въпрос за това да се опитам да видя всички възможни сценарии с моя треньорски щаб“, коментира той

Снимки: Gettyimages