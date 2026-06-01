Кевин Кийгън съобщи, че има рак в терминална фаза, пожела да се сбогува с феновете на Нюкасъл

Двукратният носител на "Златната топка" Кевин Кийгън съобщи, че има рак в четвърти стадий и не му остава много време. Още през януари той разкри, че се бори с раково заболяване. 75-годишният бивш футболист и мениджър заяви в интервю за "Дейли Мейл", че се надява да има възможност да се сбогува с феновете на любимия си тим Нюкасъл подобаващо в началото на следващия сезон.

"Искам да се сбогувам с феновете. Последния път нямах тази възможност", каза Кийгън, който бе част от Нюкасъл и като футболист в края на кариерата си, и като треньор, постигайки едни от най-големите успехи в историята на "свраките".

При първия му треньорски престой между 1992 и 1997 година Кийгън върна Нюкасъл от Чемпиъншип във Висшата лига, а след това изведе тима и до второто място през сезон 1995/96 - най-доброто класиране от 1927 година. Вторият престой на Кийгън бе през 2008 година, но продължи само 22 мача.

"Надявам се, че няма ми вдигнат паметник преди да си отида", каза още легендата на английския футбол.

Като мениджър той бе начело още на Фулъм, националния отбор на Англия и Манчестър Сити. Още по-успешна обаче бе неговата кариера като футболист, която премина през отборите на Скънторп, Ливърпул, Хамбургер ШФ, Саутхамптън и Нюкасъл. Той е трикратен шампион на Англия, носител на купата на Англия, носител на КЕШ за сезон 1976/77 и двукратен победител в турнира за Купата на УЕФА с Ливърпул. С Хамбургер той става шампион на Германия, европейски вицешампион и спечелва два пъти "Златната топка".

За националния отбор на Англия Кевин Кийгън има 63 мача и 21 гола.

