Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Иран
  3. Национали на Иран посетиха американското посолство в Анкара

Национали на Иран посетиха американското посолство в Анкара

  • 21 май 2026 | 19:15
  • 604
  • 0
Национали на Иран посетиха американското посолство в Анкара

Поне четирима футболисти от националния отбор на Иран бяха в посолството на Съединените американски щати в Анкара, за да подадат документи за визи предвид Световно първенство, което започва на 11 юни, предаде АФП. Иранският тим пристигна в Анталия в понеделник за подготвителен лагер за Мондиала.

ФИФА даде гаранции на Иран на фона на поредните заплахи на Тръмп
ФИФА даде гаранции на Иран на фона на поредните заплахи на Тръмп

Четирима играчи, облечени в сини дрехи, и един придружител в черно пристигнаха сутринта пред американското посолство в Анкара. Други футболисти трябва да посетят посолството на Канада, съобщи във вторник вицепрезидентът на Иранската футболната федерация, който изрази увереност, че никой няма да има проблеми с документите.

Отборът на Иран има насрочен един приятелски мач в Турция, който ще бъде срещу тима на Гамбия на 29 май. Националният отбор ще изиграе поне три срещи на американска земя на Световното първенство.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Артета: Питах се дали съм достатъчно добър, за да изведа тези футболисти до голям трофей

Артета: Питах се дали съм достатъчно добър, за да изведа тези футболисти до голям трофей

  • 21 май 2026 | 17:13
  • 2668
  • 7
Ясни са условията, при които Дибала може да остане в Рома

Ясни са условията, при които Дибала може да остане в Рома

  • 21 май 2026 | 16:45
  • 1534
  • 0
Тиаго Силва напуска Порто

Тиаго Силва напуска Порто

  • 21 май 2026 | 16:42
  • 2031
  • 0
Дембеле ще бъде готов за финала

Дембеле ще бъде готов за финала

  • 21 май 2026 | 16:20
  • 906
  • 6
Арбелоа няма да може да разчита на няколко от основните футболисти на Реал Мадрид

Арбелоа няма да може да разчита на няколко от основните футболисти на Реал Мадрид

  • 21 май 2026 | 16:06
  • 1297
  • 0
Дженоа потвърди, че ще задържи нападател от Милан

Дженоа потвърди, че ще задържи нападател от Милан

  • 21 май 2026 | 16:02
  • 1479
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки: Честита купа на България! Това е само началото

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки: Честита купа на България! Това е само началото

  • 21 май 2026 | 18:06
  • 12746
  • 141
Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

  • 21 май 2026 | 19:14
  • 2253
  • 3
Пожар прекъсна купона на ЦСКА в столично заведение, евакуираха футболистите

Пожар прекъсна купона на ЦСКА в столично заведение, евакуираха футболистите

  • 21 май 2026 | 18:30
  • 6705
  • 16
Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

  • 21 май 2026 | 15:12
  • 8677
  • 2
Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 48501
  • 195
Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

  • 21 май 2026 | 14:55
  • 9901
  • 3