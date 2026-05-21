Национали на Иран посетиха американското посолство в Анкара

Поне четирима футболисти от националния отбор на Иран бяха в посолството на Съединените американски щати в Анкара, за да подадат документи за визи предвид Световно първенство, което започва на 11 юни, предаде АФП. Иранският тим пристигна в Анталия в понеделник за подготвителен лагер за Мондиала.

ФИФА даде гаранции на Иран на фона на поредните заплахи на Тръмп

Четирима играчи, облечени в сини дрехи, и един придружител в черно пристигнаха сутринта пред американското посолство в Анкара. Други футболисти трябва да посетят посолството на Канада, съобщи във вторник вицепрезидентът на Иранската футболната федерация, който изрази увереност, че никой няма да има проблеми с документите.

Iran national team players are waiting in line at the US Embassy in Ankara, Turkey, to complete their visa application procedures for the #2026WorldCup.



Отборът на Иран има насрочен един приятелски мач в Турция, който ще бъде срещу тима на Гамбия на 29 май. Националният отбор ще изиграе поне три срещи на американска земя на Световното първенство.

Снимки: Imago