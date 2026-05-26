ФИФА потвърди, че лагерът на Иран е преместен в Мексико

Световната футболна централа (ФИФА) потвърди в понеделник, че Иран е преместил планираната си тренировъчна база за Световното първенство от Съединените щати в Мексико. Причините логично са войната в Близкия изток и опасенията за сигурността на тима.

Иран първоначално беше избрал спортен комплекс в Тусон, Аризона, за фактически щаб на националния отбор по време на Световното първенство, но страната поиска промяна, след като САЩ и Израел проведоха съвместни удари срещу Иран в края на февруари.

🚨 FIFA confirm Iran have moved their World Cup training base to Mexico.



Iran were set to be in Tucson, Arizona, but will now be based at Centro Xoloitzcuintle in Tijuana.🇮🇷 pic.twitter.com/qm3dm3QT0z — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 25, 2026

ФИФА публикува окончателния списък с местоположенията на базовите лагери на отборите в понеделник, като Иран сега се установява в Centro Xoloitzcuintle в Тихуана. Все още няма планове за промяна на мястото на мачовете от груповата фаза на Иран.

Като част от Група "G" Иран ще изиграе първите си два мача в Лос Анджелис - срещу Нова Зеландия на 15 юни и Белгия на 21 юни, а мачът ще е срещу Египет на 26 юни в Сиатъл. Но местоположението на Тихуана директно от другата страна на границата между САЩ и Мексико от Сан Диего би могло да помогне с визовите проблеми, когато отборът трябва да влезе в страната, според Мехди Тадж, президент на Иранската футболна федерация. Тадж първоначално обяви преместването на лагера в събота, преди ФИФА да го направи официално.

Иран мести базата си от САЩ в Мексико

"Всички базови лагери на отборите за страните, участващи в Световното първенство, трябва да бъдат одобрени от ФИФА" каза Тадж в изявление. "За щастие, след исканията, които подадохме, и срещите, които проведохме с представители на ФИФА и Световното първенство в Истанбул, както и срещата, която проведохме вчера в Техеран с уважавания генерален секретар на ФИФА, нашето искане за промяна на базата на отбора от Съединените щати в Мексико беше одобрено", добави той.

Ирански представители заявиха по-рано този месец, че техните играчи и персонал все още не са получили американски визи. Световното първенство, на което домакини съвместно са САЩ, Канада и Мексико, се провежда от 11 юни до 19 юли.