ФИФА и Иран провели "позитивна" среща преди Мондиал 2026

Генералният секретар на Международната централа (ФИФА) Матиас Графстрьом проведе конструктивна и позитивна среща с президента на Иранската футболна асоциация Мехди Тадж в Истанбул събота, заяви той пред агенция „Ройтерс“, изразявайки увереност относно участието на страната на тазгодишното Световно първенство.

Тимът Иран е планиран да изиграе и трите си мача от груповата фаза в Съединените щати, но участието на отбора в турнира от 11 юни до 19 юли е под въпрос, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран в края на февруари.

„Имахме отлична и конструктивна среща с Иранската футболна асоциация“, каза Графстрьом по време на посещението в Истанбул.

„Работим в тясно сътрудничество и очакваме с нетърпение да ги посрещнем на Световното първенство по футбол“, добави той.

Матиас Графстрьом отказа да предостави подробности относно визовата ситуация за иранските футболисти, но коментира, че двете страни са имали възможност да обсъдят някои от оперативните въпроси и са провели положителен обмен.

„Обсъдихме всички съответни въпроси, но мисля, че не е мястото да обсъждаме подробностите. Като цяло, много позитивна среща и очакваме с нетърпение да продължим диалога“, заяви генералният секретар на ФИФА.

Иран поиска мачовете на състава на Мондиал 2026 да бъдат преместени в Мексико, но президентът на ФИФА Джани Инфантино настоя, че всички двубои трябва да се играят на „първоначално планираните стадиони“.