Иран мести базата си от САЩ в Мексико

Иран ще премести базата си за Световното първенство от Съединените щати в Мексико. Президентът на местната федерация обяви, че от ФИФА са одобрили промяната. Причината е конфликта между Иран и САЩ и заплахите на президента Доналд Тръмп. Футболистите планираха да се настанят в Тусон, Аризона, а новата им база е в Тихуана, Мексико.

“Всички бази на страните, участващи на Световното първенство, трябва да бъдат одобрени от ФИФА. За щастие, след заявките, които подадохме, и срещите с ФИФА и представители на Световното първенство в Истанбул, нашата молба да променим мястото на базата на отбора от САЩ в Мексико бе одобрена”, заяви президентът на Иранската футболна федерация Мехди Таж.

The president of Iran’s soccer federation said Saturday that the Iranian national team will move its World Cup base camp from the U.S. to Mexico, though neither FIFA nor the Arizona facility that spent months preparing to host the team has confirmed the switch.



Според федерацията тази промяна ще избегне потенциални визови проблеми с влизането в САЩ. Преди няколко дни националите на Иран подадоха документи за американски визи в Истанбул, а от федерацията заявиха, че не очакват проблеми. ФИФА на няколко пъти даде гаранции на Иран относно участието им на Мондиала.

Иран е в група G с Белгия, Египет и Нова Зеландия и трябва да играе мачовете си в Калифорния и в Сиатъл. През март от Иранската футболна федерация поискаха двубоите да бъдат преместени на територията на Мексико. От ФИФА заявиха, че няма да има промени в графика и стадионите.

Снимки: Imago