Иран мести базата си от САЩ в Мексико

Иран ще премести базата си за Световното първенство от Съединените щати в Мексико. Президентът на местната федерация обяви, че от ФИФА са одобрили промяната. Причината е конфликта между Иран и САЩ и заплахите на президента Доналд Тръмп. Футболистите планираха да се настанят в Тусон, Аризона, а новата им база е в Тихуана, Мексико.
“Всички бази на страните, участващи на Световното първенство, трябва да бъдат одобрени от ФИФА. За щастие, след заявките, които подадохме, и срещите с ФИФА и представители на Световното първенство в Истанбул, нашата молба да променим мястото на базата на отбора от САЩ в Мексико бе одобрена”, заяви президентът на Иранската футболна федерация Мехди Таж.
Според федерацията тази промяна ще избегне потенциални визови проблеми с влизането в САЩ. Преди няколко дни националите на Иран подадоха документи за американски визи в Истанбул, а от федерацията заявиха, че не очакват проблеми. ФИФА на няколко пъти даде гаранции на Иран относно участието им на Мондиала.
Иран е в група G с Белгия, Египет и Нова Зеландия и трябва да играе мачовете си в Калифорния и в Сиатъл. През март от Иранската футболна федерация поискаха двубоите да бъдат преместени на територията на Мексико. От ФИФА заявиха, че няма да има промени в графика и стадионите.
