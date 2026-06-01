В Брентфорд не се шегуват, преподписаха с трима наведнъж

Английският футболен клуб Брентфорд удължи договорите на трима от своите играчи – халфовете Матиас Йенсен и Джош Дасилва, както и защитника Рико Хенри, съобщава „Скай Спортс“. Ръководството на „пчеличките“ реши да добави допълнителна година към контрактите на трима от дългогодишните си състезатели, след като през изминалия сезон отборът постигна изравнено най-добро класиране, откакто се завърна във Висшата лига.

We have exercised the option in the contracts of Josh Dasilva, Rico Henry and Mathias Jensen to extend the long-serving trio’s respective stays until the end of the 2026/27 Premier League campaign ❤️🐝 — Brentford FC (@BrentfordFC) June 1, 2026

„Радвам се, че Джош (Дасилва) отново е въвлечен в първия отбор и остава в клуба. Рико (Хенри) познава културата на клуба много добре и съм щастлив, че ще остане още една година. Мати (Йенсен) имаше брилянтен сезон. Той е голяма част от тима зад кулисите и разбира как работят нещата. Той изигра голяма роля на и извън игрището, а неговите представяния през миналия сезон бяха на много високо ниво“, заяви мениджърът Кийт Андрюс.

Рико Хенри е с 239 мача за Брентфорд, откакто пристигна в тима през 2016 година. Джош Дасилва играе за лондончани от 2018-а и има 159 участия, докато датският национал Матиас Йенсен е с 275 двубоя и 17 гола с червено-белия екип. През изминалата кампания лондончани завършиха девети с 53 точки – наравно с осмия Брайтън, който ще играе в Лигата на конференциите на УЕФА, но единствено по-лошата голова разлика попречи на тима на Кийт Андрюс да дебютира в евротурнирите.

Снимки: Gettyimages