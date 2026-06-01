Една легенда си отива: Джеймс Милнър сложи край на феноменалната си кариера

Една от емблематичните фигури на Премиър лийг в последните над две десетилетия, Джеймс Милнър, обяви край на легендарната си кариера. Футболистът, който държи рекорда за най-много мачове в английското първенство със своите 658 двубоя, окачва футболните обувки. Той е роден в Лийдс и дебютира в елита във Висшата лига едва 16-годишен, а малко по-късно през декември става и най-младият голмайстор в историята на местното първенство през 2002 година (16 години и 356 дни). През кампанията, завършила само преди няколко дни, Милнър се превърна в най-възрастния футболист, отбелязвал дузпа, на 40 години. Джеймс Милнър е играл още за Ливърпул, където записва 230 двубоя и 19 гола, Манчестър Сити, където се отличава със 147 срещу и 13 попадения, както и още Астън Вила, Нюкасъл и Брайтън, където слага точка на кариерата си. За националния отбор на Англия записва общо 61 мача с едно попадение, което отбелязва през 2012 срещу Молдова. Участник е на две световни първенства през 2010 в Южна Африка и 2014 в Бразилия. Както и на две европейски първенство през 2012-а в Полша и Украйна и 2016-а във Франция.

“24 сезона в Премиър лийг, чувствам, че сега е подходящият момент да сложа край на състезателната си кариера. От дебюта ми за Лийдс, когото подкрепях, докато растях, 16-годишна възраст и превръщането ми в най-младия голмайстор във Висшата лига, никога не бих могъл да мечтая за пътуването, което извървях, чак до момента миналата година, когато не можех да си вдигна крака, а след това се върнах, за да бъда част от Брайтън, който се класира за Европа за втори път в историята си, когато бях на 40-годишен. Да продължа да представлявам Нюкасъл, Астън Вила, Манчестър Сити, Ливърпул и Брайтън - да не забравяме и един вълнуващ месец в Суиндън, беше привилегия. Всеки клуб изигра огромна роля в живота и кариерата ми и искам да благодаря на всички замесени - собственици, персонала, треньорите, съотборниците и привържениците, които ме приеха и ми помогнаха по пътя”, написа Джеймс Милнър в профила си в “Инстаграм”, прощавайки се с футболната общественост в ролята си на професионален футболист.

Снимки: Gettyimages