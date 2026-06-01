Жорди Кайседо и Енер Валенсия в състава на Еквадор за Мондиал 2026

Уилиан Пачо от Пари Сен Жермен се изправи срещу Пиеро Инкапие от Арсенал във финала на Шампионската лига в събота, но защитниците ще бъдат в един и същи отбор на Световното първенство, след като бяха включени в състава на Еквадор от треньора Себастиан Бекачече. В селекцията и бившият нападател на ЦСКА Жорди Кайседо. Защитникът на Милан Первис Еступинян също е повикан, докато дефанзивният халф на Челси Мойсес Кайседо осигурява още по-силна дефанзивна част. Кайседо има право да играе за първия мач от Световното първенство срещу Кот д'Ивоар на 14 юни, след като ФИФА миналия месец промени правилата си заради леки наказания, получени в квалификациите.

Атаката на Еквадор ще бъде водена от 36-годишния Енер Валенсия, който е капитан на отбора и най-добър реализатор за всички времена с 49 гола в 105 мача. Валенсия ще участва в третото си Световно първенство и ще се стреми да добави към списъка си от шест гола, които има досега на подобен форум.

Надпреварата ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада. Еквадор, който играе подгряващ мач срещу Гватемала в неделя, също се изправя срещу Кюрасао на 20 юни и Германия пет дни по-късно в група Е. Те играят на своето пето Световно първенство, като най-доброто им класиране е на изданието през 2006 г. в Германия, когато загубиха от Англия на осминафиналите.

Състав на Еквадор:



Вратари: Ернан Галиндес, Уелингтон Рамирес, Гонсало Вале

Защитници: Пиеро Инкапие, Уилиан Пачо, Первис Еступинян, Феликс Торес, Жоел Ордонес, Джаксон Поросо, Анхело Пресиадо

Полузащитници: Мойсес Кайседо, Алан Франко, Кендри Паес, Педро Вите, Жорди Алсивар, Денил Кастийо, Яймар Медина Нападатели: Енер Валенсия, Гонсало Плата, Алан Минда, Джон Йебоа, Кевин Родригес, Жорди Кайседо, Нилсон Ангуло, Антони Валенсия, Жереми Аревало.

