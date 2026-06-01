Канада загуби полузащитник за Световното

Младият канадски полузащитник Марсело Флорес е със скъсани кръстни връзки в коляното и ще пропусне световното първенство, на което страната му е съорганизатор заедно с Мексико и САЩ. 22-годишният халф се контузи в събота по време на финала на КОНКАКАФ Шампионската лига, в който тимът на Тигрес, за който той играе, отстъпи след дузпи на Толука. Флорес бе сред избраните 26 футболисти от старши треньора Джеси Марш, които трябваше да представят Канада на започващото след точно десет дни световно първенство. Очаква се Марш да извика друг играч на негово място в близките часове. По-късно днес Канада играе контролна среща с дебютанта на световни първенства Узбекистан. "Кленовите листа" са в група с тимовете на Швейцария, Босна и Херцеговина и Катар.

